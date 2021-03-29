29.03.2021
03:05
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Политика

Виталий Обедин признал поражение

Якутский журналист Виталий Обедин признал поражение на выборах мэра Якутска:

Политик Владимир Федоров написал в соцсетях следующее:

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