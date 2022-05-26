Виталий Обедин о своем судебном процессе

Журналист Виталий Обедин написал в своем тгк ВО!-канал:

— Корреспондент «Якутия.Инфо» Тимофей Ефремов был сегодня на судебном процессе по обвинению меня в злоупотреблении свободой массовой информации. И написал небольшой материал с места событий. «Обязательным признаком состава административного правонарушения, предусмотренного частью 9 ст. 13.15 КОАП РФ, является заведомая недостоверность распространяемой информации под видом достоверной. Ничего этого в моем случае нет! Я разместил информацию о взломе сайта «КоммерсантЪ» группировкой Анонимус. Предупреждение о размещении недостоверной информации не может быть размещением недостоверной информации!», – заявил в суде Виталий Обедин. – «Сегодня ситуация с реакцией на сообщения в социальных сетях доходит до абсурда. Уже в Верховном суде это прямо говорят: заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов давал пояснение по делам, связанным с фактами размещения информации в интернете и заявил, что доказывать нужно не сам факт размещения некой информации, репоста или лайка чужого сообщения, а последствия этого деяния…»