Виталий Обедин: Извините, коли расстрою, но хорошие новости по моим делам…

Известный блогер Виталий ОБЕДИН сообщает в своем телеграм-канале новости по делам, которыми в его отношении занимаются правоохранительные органы. Насколько можно судить, проверяется, размещал ли блогер в своем телеграм-канале фейковую информацию в отношении вооруженных сил России. Последнее карается в России тюрьмой до 15 лет.

Прежде всего, блогер сообщил, что теперь «их уже не два, а одно. По одному суд выдал отказное, вернув материал – настолько бездарно все было составлено».

По какому именно делу получен отказ, Обедин не в курсе, лишь подозревает, что это первое, стартовавшее по заявлению ПЕСТРЯКОВА.

«Конечно, не факт, что не попытаются еще раз отправить, но все равно хорошая новость», — сообщает блогер.

Оставшееся дело, как он предполагает, направленное зампрокурором республики ТРУХИНЫМ, будет слушаться на следующей неделе.