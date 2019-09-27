Виталий Гуменюк: Приморскому краю есть чему поучиться у Якутии

В эти дни в Якутске с рабочим визитом находится председатель Приморского краевого отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Виталий Гуменюк. По его словам, он приехал наладить сотрудничество с коллегами из Якутского республиканского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», а также изучить положительный опыт Республики Саха (Якутия), которая по итогам 2018 года показала наибольший рост среди субъектов РФ, поднявшись с 52-го на 22-ое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

– Цель моего визита в Якутию – наладить общение и взаимодействие с членами регионального якутского отделения «ОПОРА РОССИИ», оказать помощь в выстраивании и налаживании коммуникации с местной – республиканской и городской – исполнительной властью.

Ещё одна цель моего визита – поучиться и перенять положительный опыт республики для нашего региона. Якутия опережает наш Приморский край в Национальном рейтинге субъектов, который оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. И нам интересно понять, как здесь формируется инвестклимат.

В будущем постараюсь встретиться с представителями республиканской власти, чтобы обговорить и посмотреть все инструменты развития и взаимодействия, которые налажены в Якутии между республиканским региональным отделением «ОПОРА РОССИИ» и органами исполнительной власти.

Планы для встречи с республиканскими властями также связаны с выработкой совместных предложений по взаимодействию и развитию бизнеса в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», их популяризации.

У нас есть чему поучиться у вашего региона, тем более у нас с вами есть общие точки для развития. Тот же туризм, который мы считаем перспективным для обоих регионов. У Якутии очень похожие условия для развития туристической отрасли, поэтому хочу поделиться своими кейсами и мыслями по развитию этого перспективного направления, чтобы наладить взаимодействие между дальневосточными субъектами.