30.03.2022
16:52
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Общество

Виталий Чикачев: Соглашение с Вилюйским районом – важный шаг для повышения уровня жизни

Генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев и глава Вилюйского района Сергей Винокуров 30 марта подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на создание благоприятных условий проживания и обеспечения жизнедеятельности населения города Вилюйска.

Соглашение закрепило намерение сторон о взаимодействии по реализации проекта строительства водоочистной станции производительностью 1,5 тысячи кубометров в сутки и магистральных водопроводных сетей в Вилюйске.

Отмечено, что финансирование проекта предусмотрено в республиканской программе «Развитие системы водоснабжения вилюйской группы улусов на 2019-2024 годы», софинансирование со стороны муниципального района, а ГУП «ЖКХ РС (Я)» берет на себя обязательства по проектированию объекта водоснабжения.

Как отметил Виталий Чикачев, соглашение о сотрудничестве с Вилюйским районом – важный и продуманный шаг для повышения уровня жизни населения и создания комфортных условий для проживания.

В рамках рабочей встречи стороны также обсудили технологическое присоединение к теплоисточникам объектов соцкультбыта и жилищного фонда, дальнейшую модернизацию объектов тепло- и водоснабжения в районе.

Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»
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