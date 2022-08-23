Виталий Чикачев проверил ход работ на объектах предприятия в селе Орто-Сурт

Генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев проконтролировал исполнение мероприятий по подключению индивидуальных жилых домов в селе Орто-Сурт Горного улуса.

Напомним, по поручению главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева в Орто-Сурт к централизованному источнику теплоснабжения предприятия будут подключены 25 жилых домов.

«Производственный филиал приступил к завершающему этапу работ по прокладке тепловых сетей протяженностью свыше одной тысячи погонных метров. Для подключения новых потребителей было принято решение об увеличении мощности котельной «Квартальная». По ремонтной программе заменили один котел на котел с большей мощностью и установили дополнительный. К запуску объектов в очередной отопительный сезон все дома будут подключены», — проинформировал Виталий Чикачев.