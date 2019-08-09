Виталий Чикачев проконтролировал открытие отопительного сезона в Аллаиховском районе

Новая котельная старинного села Русское Устье

Все необходимые мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов в производственных филиалах осуществляются в плановом режиме: готовность составляет 87%, сообщил генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев, находясь с рабочим визитом в Аллаиховском районе Якутии.

Напомним, 8 августа в заполярной Аллаихе стартовал отопительный сезон. Тепло в жилые дома и социальные объекты предприятие подало в запланированные сроки.

Аллаиховский филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)» ежегодно в сжатые сроки реализует мероприятия в рамках ремонтной кампании. В межотопительный период на объектах теплоснабжения было заменено вспомогательное оборудование, произведен ремонт помещений и сооружений, модернизированы магистральные тепловые сети с применением труб в пенополиуретановой изоляции.

Осмотр обьектов п. Чокурдах

Так, в селе Русское Устье в этом году возвели новые тепловые сети с заменой на трубы в скорлупе протяженностью 1,2 км. В отдаленном от районного центра наслеге в прошлом году ввели в испытательную эксплуатацию новый теплоснабжающий объект, который отработал в штатном режиме. В рамках масштабного проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры села в текущем году обновили емкостной парк: установили дополнительную пожарную емкость объемом двести кубометров с реконструкцией топливопровода. Протянули водопровод протяженностью 600 м с реки к двум водяным расходным емкостям вместимостью по сто кубометров.

Открытие котельной в с. Русское Устье

Вчера, 8 августа, здесь в торжественной обстановке жители наслега открыли долгожданный объект. Теплый праздник русскоустьинцев посетили заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства РС (Я) Евгений Федоров, генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев, начальник проектного управления Яков Елисеев и директор Аллаиховского ЖКХ Иннокентий Колодезников. Во время мероприятия было отмечено, что это единственный полно объемный теплоснабжающий комплекс на Севере республики.

После рабочая группа во главе с Виталием Чикачевым посетила все пять жизнеобеспечивающих источников районного центра п. Чокурдах, которые своевременно подготовили к вхождению в осенне-зимний период. На встрече с коллективом генеральный директор поблагодарил работников за оперативную и слаженную подготовку, выслушав их чаяния и предложения по дальнейшей работе.

Виталий Чикачев прокомментировал после обследования и ситуацию с канализационно-очистными сооружениями и водозабором Чокурдаха, которые находятся в аварийном состоянии: «Сегодня возникает необходимость реконструировать действующие канализационно-очистные сооружения и водозабор с водоводом, что требует значительных капитальных вложений. В данное время МО «Поселок Чокурдах» готовит проектно-сметную документацию по объекту КОС. После всех процедур планируем подать заявку о включении мероприятий по модернизации и реконструкции объектов в нацпроект «Экология» на ближайшие годы».

Здание аварийной КОС

Далее комиссия осмотрела площадки накопления твердых коммунальных отходов и объекты вывозной канализации. Который год поселковые септики вызывают проблемы, а жители бьют тревогу. По сообщению директора Аллаиховсокго ЖКХ Иннокентия Колодезникова, филиал готов принять обязательства по вывозу ЖБО после того, как муниципальное образование восстановит хозяйство и передаст функции в надлежащем виде. На текущий момент процедура запущена.

На осмотре водозабора и водовода п. Чокурдах

Напомним, с апреля 2019 года Аллаиховский филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)» выступает в районе в качестве регионального оператора по обращению с ТКО. На сегодня оборудованы 34 контейнерные площадки для сбора мусора. Важно отметить, что филиал одним из первых в республике начал практиковать раздельный сбор мусора, жителям необходимо складывать в разные контейнеры – стекло и пластик.