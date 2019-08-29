Виталий Чикачев проконтролировал ход подготовки к ОЗП в Мегино-Кангаласском районе

Рабочая группа ГУП «ЖКХ РС (Я)» во главе с генеральным директором Виталием Чикачевым посетила объекты котельного хозяйства Мегино-Кангаласского производственного филиала предприятия.

Подготовка к отопительному сезону на завершающей стадии. На сегодня готовность теплоснабжающих объектов в районе – свыше 90 процентов, сообщили специалисты филиала. В межотопительный период работники филиала заменили насосное и вспомогательное оборудование в теплообъектах. Произведен капитальный ремонт магистральных тепловых сетей во всех 32 производственных участках Мегино-Кангаласского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)».

В ходе поездки рабочая комиссия осмотрела строящиеся по инвестиционной программе предприятия тепловые источники. Так, в селе Техтюр реализуется проект по техническому перевооружению котельной «Центральная», которую реконструируют под твердое топливо. К обновленному теплоисточнику мощностью 5,8 МВт по софинансированию с муниципальным образованием планируют подключить одиннадцать частных домов. На текущий момент завершены работы по устройству перегородок, кровли, обустроен бетонный фундамент под дымовые трубы.

В селе Елечей комиссия ознакомилась с ходом строительства нового блочно-модульного теплового источника мощностью 2,79 МВт, который заменит устаревшую котельную малой мощности на нефтяном топливе. Строительные бригады филиала на данном этапе осуществляют обустройство фундаментов под насосную станцию с резервуарами, затем начнут монтаж модульной котельной установки.

После рабочая группа посетила строящуюся котельную в селе Россолода мощностью 4,64 мегаватт, которая оптимизирует котельную на жидком топливе. Здесь строительно-монтажные бригады продолжают обустройство фундамента и установку дымовых труб.

Как отметил генеральный директор предприятия Виталий Чикачев, ввод новых тепловых источников запланирован в течение осенне-зимнего периода. «Показатель готовности объектов Мегино-Кангаласского филиала к вхождению в отопительный сезон высокий. Тепло потребителям района будет подано согласно графику 9 сентября. Строительство объектов по инвестиционной программе продолжается в плановом режиме. Важно, новые и реконструированные теплообъекты будут работать на угле с оптимизацией котельных на дорогостоящем жидком топливе. До ввода в эксплуатацию новых котельных, существующие в рабочем режиме будут производить тепловую энергию», — сообщил он.

Кроме того специалисты ГУП «ЖКХ РС (Я)» посетили котельную «Большой Абалах» п. Нижний Бестях, где необходима срочная реконструкция объектов котельного хозяйства. Емкостной парк и насосная станция находятся в аварийном состоянии, в связи с обвалом грунта под ними этим летом. На месте принято решение и даны поручения о переносе объектов – двух пожарных и одной водяной емкостей и станции с насосным оборудованием.