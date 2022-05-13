Виталий Чикачев проконтролировал готовность подразделений к безопасному пропуску паводковых вод

Генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев провел совещание о ходе исполнения подписанного им приказа о безопасном пропуске паводковых вод в период весеннего половодья.

Руководитель предприятия обратил внимание специально созданной комиссии на постоянную координацию и контроль выполнения необходимых мероприятий по безопасному пропуску половодья.

«В течение паводкового периода необходимо обеспечить бесперебойное функционирование объектов тепло- и водоснабжения. Проконтролировать готовность подразделений к возможным внештатным ситуациям, надежную работу резервных источников питания, наличие необходимых запасов топлива и производственно-технических материалов», — добавил он.

Виталий Чикачев также поставил задачу непрерывного инспектирования теплоснабжающих объектов, гидротехнических сооружений, насосных станций и складов ГСМ, попадающих в зону возможного подтопления.

Участниками совещания отмечено, что все объекты предприятия, попадающие в зону возможного подтопления, застрахованы от воздействия стихийных бедствий. В производственных филиалах с учетом возможных угроз подготовлены резервные источники питания, специальные средства для откачки воды, материалы для ремонта, средства связи и транспорт, создан достаточный запас дезинфицирующих средств.

Кроме того, проведены инструктажи и тренировочные мероприятия с персоналом, который готов к оперативному реагированию, защите эксплуатируемых объектов и технологического оборудования.