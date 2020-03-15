Виталий Чикачев: С нашим профессиональным праздником!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Примите самые добрые и искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!

Высокий профессионализм и ответственное отношение к делу работников жилищно-коммунального хозяйства – это основа нормальных условий труда и быта, улучшение жизни и хорошего настроения людей, гарантия социальной стабильности и общественного покоя.

Благодаря ежедневному добросовестному труду многотысячного коллектива нашего предприятия выполняются мероприятия ремонтной и инвестиционной программ, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности производства. Реализуются крупные проекты по строительству и ремонту инженерных сетей, теплоснабжающих объектов, внедряются энергоэффективные технологии.

Нам всем вместе необходимо продолжить работу в этом направлении. В ближайшем будущем предстоит реализовать техническое перевооружение и дальнейшую модернизацию коммунального хозяйства, совершенствование технических и экономических показателей, повышение надежности предоставления услуг, снижение внештатных ситуаций и инцидентов.

Уверен, что каждый из нас приложит всевозможные усилия для решения этих задач, проявит ответственность и созидательный подход к делу, внесет достойный вклад в развитие родного предприятия и жилищно-коммунальной отрасли республики.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам и труженикам, которые являются гордостью отрасли. Без вашего неоценимого опыта и профессионализма невозможно движение вперед. Благодарю молодое поколение высококвалифицированных специалистов, обладающих достаточным уровнем знаний, чтобы справиться со всеми возложенными на них задачами.

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства!

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю с профессиональным праздником! Желаю вам трудовых высот и побед, удачи во всех начинаниях, успехов в выполнении производственных задач, каждому из вас крепкого здоровья, процветания и неиссякаемой энергии, счастья и благополучия, достатка и уюта вашему дому!

С уважением,

Генеральный директор

ГУП «ЖКХ РС (Я)»

Виталий Чикачев