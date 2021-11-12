Вита Мир, модель родом из Якутии, просит помощи

Аккаунт якутянки, модели Виты Мир был неожиданно удален из Инстаграма.

Девушка просит поддержать ее и отправить жалобу в службу поддержки популярной сети. «Это очень сложный момент для меня, так как на том аккаунте была вся моя жизнь за последние 9 лет. Я уже не говорю, насколько это важно для моей работы моделью. Это мое портфолио, и клиенты всегда смотрят инстаграм девочек. Я чувствую себя разбитой, но я не теряю надежды», — написала она на рабочей странице https://instagram.com/vitamirposingschool?utm_medium=copy_link

Вита Мир считает себя якутянкой, в детстве она жила в Зырянке. Ее мама, юкагирка по национальности, родом из этого поселка, а отец – перс из Афганистана. Благодаря своим родителям у Виты яркая и необычная внешность. Сейчас девушка— профессиональная модель. Она живет и работает за границей.

Моделью Вита Мир работает с 15 лет, еë фотографии украшают обложки ведущих изданий Vogue, Harper»s Bazaar, с ней сотрудничают Elle, Marie Claire, Cosmopolitan и другие именитые журналы и знаменитые дома мод.



Вита Мир была лидером в финальном голосовании конкурса красоты «Виртуальная Якутия». Но, по условиям контракта с модельным агентством, девушка не смогла дальше участвовать в конкурсе. Личный агент красавицы не был уведомлен и отозвал заявку Виты из конкурса.