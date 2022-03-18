Visa заблокирована? Есть способ! 💳

Центробанк РФ сообщил россиянам, какой способ найден, чтобы они могли и дальше совершать платежи, несмотря на блокировку платежной системы Visa.

Россиянам не потребуется пользоваться банковскими картами благодаря увеличению размера одной операции в Системе быстрых платежей.

В Центробанке объяснили, что максимальный размер одной операции в СБП будет увеличен до 1 миллиона рублей.

А так как торгово-сервисные предприятия начнут более активно предлагать клиентам использовать именно такую оплату через СБП, то гражданам нет необходимости использовать банковскую карту. Таким образом, проблема решена.

Об этом говорится на официальном сайте ЦБ РФ.

Напомним, платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России с 10 марта. Однако до истечения срока действия карт россияне могут ими пользоваться на территории РФ. А когда срок действия истечет, банк выпустит карту платежной системы «Мир».

