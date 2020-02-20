Вирусологическая лаборатория Роспотребнадзора Якутии начала проводить анализы на коронавирус

Ольга Балабкина, заместитель председателя правительства РС(Я), и Маргарита Игнатьева, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС(Я), прокомментировали ситуацию вокруг коронавируса и сезонного гриппа в Якутии.

По информации Маргариты Игнатьевой, с начала этого года в аэропорту города Якутска начали проводить термометрию и осмотр всех пассажиров, прибывающих международными рейсами.

«На сегодняшний день мы встретили 21 международный рейс, проверили термометрию среди порядка 2000 пассажиров и членов экипажа. Среди них были выявлены 5 пассажиров с признаками ОРВИ, которых мы поместили в инфекционную больницу под медицинское наблюдение. При дальнейшем исследовании коронавирус у них был исключен. На данный момент эти граждане все выписаны домой», — отметила Игнатьева.

С 26 января меры контролю были усилены. Роспотребнадзор Якутии начал отслеживать всех пассажиров, прибывающих внутрироссийскими рейсами из городов Дальнего Востока и Сибири – Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Новосибирска и Иркутска. Через термометрию прошли около 8000 пассажиров. Среди них не выявлено больных с признаками ОРВИ.

«С 13 февраля мы начали отслеживать рейсы, которые прибывают из Москвы с пассажирами из КНР. Речь идет о людях, которые имеют трудовую визу, работают и проживают в Якутске. Всего через медицинский контроль прошли 54 человека», — сказала Игнатьева. 19 человек помещены в пункт временной изоляции и непрерывного медицинского наблюдения, остальные граждане Китая наблюдаются на дому. У них результаты на коронавирус отрицательные.

Главный санитарный врач по РС(Я) сообщила, что с 11 февраля новая тест-система по выявлению коронавирусной инфекции, разработанная научным институтом «Вектор», прошла официальную регистрацию. Таким образом вирусологическая лаборатория Роспотребнадзора Якутии начала проводить анализы в городе Якутске.

«Медицинские организации по РС(Я) на территориях, где есть въездные ворота, нацелены на необходимость оказания медицинской помощи по строгим стандартам, которые существуют. Никаких вопросов, связанных с содержанием и оказанием медицинской помощи, у наблюдаемых граждан не возникает», — отметила вице-премьер Якутии Ольга Балабкина.

По словам Ольги Балабкиной, сегодня заболеваемость сезонным гриппом постепенно снижается. Она отметила, что работа Минздрава и Роспотребнадзора по данному направлению дает положительные результаты. Вице-премьер призвала относиться предельно серьезно к вопросу вакцинации и не избегать прививаться от гриппа вовремя.

Отмечено, что меры по введению частичного и полного карантинов в 17 районах Якутии, в том числе в столице, оказались эффективными. Заболеваемость гриппом идет на убыль и со вторника учебный процесс в школах города Якутска будет идти в полном объеме.