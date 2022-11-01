01.11.2022
17:45
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Красота & Здоровье

Вирусам возраст не помеха

Всего 10 438 случаев ОРВИ с превышением эпидемических порогов заболеваемости во всех возрастных группах населения зарегистрировали в республике, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по региону.

По данным лабораторного мониторинга в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии – метапневмовирусы, парагрипп, аденовирусы, RC-вирусы, риновирусы и бокавирусы. По итогам прошедшей недели доминируют метапневмовирусы и вирусы парагриппа.

В настоящее время продолжается иммунизация населения против гриппа вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри». В Якутии в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов ими планируют охватить 60% населения республики, то есть 580 000 человек, в том числе 217 000 детей.

На данный момент в регионе против гриппа привились 315 577 человек, среди них 129 502 детей.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: «Якутия 24».

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