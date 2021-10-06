Якутянам презентовали новую скрипку известного мастера Андрэа Шудтц!

Вчера на своём 15-м юбилейном концерте «Виртуозы Якутии» презентовали новую скрипку, которую ансамбль приобрёл на средства гранта правительства республики. Об этом сообщил премьер Якутии Андрей Тарасенко.

Это скрипка известного мастера Андрэа Шудтц (Италия) и её уникальность в том, что каждая мастеровая скрипка изготавливается вручную.

«В нашем ансамбле 11 скрипачей, 6 из них уже играют на скрипках Андрэа Шудтц. Вчера ансамбль презентовал седьмую скрипку мастера. На скрипках этого мастера играют солисты престижных оркестров по всему миру и так приятно знать, что наша молодёжь тоже играет на них», – написал Андрей Тарасенко на своей странице в Инстаграм.

Премьер республики пожелал молодым музыкантам успехов и выразил надежду, что инструмент поможет раскрыть новые грани таланта.

В прошлом году «Виртуозы Якутии» победили в конкурсе на субсидии творческих проектов в сфере вокально-эстрадного и музыкального искусства. Общая сумма грантов составила 5 млн рублей и была распределена между «Виртуозы Якутии», Филармонией Якутии, вокальным ансамблем «Туймаада» и Государственным театром эстрады.