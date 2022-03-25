Виртуозы Якутии поздравили работников культуры Алданского района

Концерт ансамбля скрипачей с мировым именем стал прекрасным подарком большому коллективу сотрудников творческой отрасли района ко Дню работника культуры РФ. Выступление коллектива и чествование лучших представителей профессии состоялось на сцене Театра юного зрителя.

— Администрация Алданского района, районный Совет депутатов всегда очень тесно взаимодействуют с работниками культуры. Вы — те люди, кто каждый праздник делает цветным, ярким, интересным! — отметил в своем поздравлении председатель районного представительного органа Леонид Князев.

Леонид Николаевич вручил руководителям и сотрудникам учреждений культуры, чей творческий труд был наиболее заметен и полезен для общества и развития отрасли, нагрудный знак «За вклад в развитие культуры Алданского района». Награда присуждается представителям профессии уже на протяжении четырех лет.

В ознаменование заслуг работников культуры и в связи с профессиональным праздником специалистам и тем, кто обеспечивает исправное функционирование наших очагов культуры, а также педагогам дошкольных учреждений и образовательных организаций были вручены почетные грамоты и благодарственные письма главы Алданского района.

И, конечно, в канун всероссийского праздника сотрудников культурной сферы были присуждены республиканские отраслевые награды. Почетной грамотой Министерства культуры и духовного развития республики награждены Татьяна Лищенко, начальник юридического отдела Управления культуры и искусства Алданского района, Светлана Ермакова, художественный руководитель Томмотского Центра культуры и духовного развития. Сергей Бабинский, преподаватель Алданской ДШИ им. Никитина, Валерия Андреева, преподаватель Нижнекуранахской детской школы искусств награждены почетной грамотой Института геокультурного развития МКиДР республики. Благодарность Министерства культуры и духовного развития РС (Я) объявлена Виктории Тороповой, преподавателю по классу домры НКДШИ, Мариам Селеге, главному специалисту по жанрам искусства Управления культуры и искусства Алданского района, Софье Зелинской, ведущему библиотекарю БИЦ п. Нижний Куранах.

За значительный вклад в развитие культуры и искусства, активную общественную деятельность почетная грамота Государственного комитета по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) вручена Ольге Козыревой, главному бухгалтеру Управления культуры и искусства Алданского района. Почетным знаком «Отличник культуры РС (Я)» награждена Виктория Смертина, директор библиотечно-информационного центра г. Томмота.

День работника культуры посвящен служащим музеев, театров, клубов, библиотек, школ искусств, это праздник людей, которые избрали путь служения высоким целям сохранения культурных традиций нашей земли во имя духовности, человечности, добра и взаимопонимания. Примите самые добрые и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!