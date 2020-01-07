Виртуальное знакомство превратилось в кошмар

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» с сообщением о совершенном разбойном нападении обратился житель столицы Якутии. При опросе заявителя полицейские установили, что в сети интернет на одном из популярных сайтов знакомств, потерпевший познакомился с мужчиной и пригласил его в гости. После чего к потерпевшему домой пришли двое неизвестных мужчин и под угрозой применения ножа похитили сотовый телефон, ноутбук и банковские карты. Сумма ущерба составила около 30 000 рублей.

Спустя несколько дней при проведении розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбое. Им оказался безработный 27-летний уроженец Якутска, ранее судимый за кражу.

Похищенное не изъято. По факту разбойного нападения с применением ножа возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.