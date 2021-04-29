ВИПы написали Диктант Победы в Историческом парке

«Диктант Победы» прошел в стенах Исторического парка «Россия – Моя история». Мультимедийный комплекс уже традиционно выступает одной из площадок этого просветительского мероприятия.

В этом году в связи с ограничениями, диктант прошёл в строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, на мероприятие можно было попасть только по предварительной записи. Всего присутствовали 20 человек, среди которых были координатор проекта «Историческая Память» Елена Голомарева, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) Сахамин Афанасьев.

За 45 минут участники должны были ответить на 25 вопросов, которые были посвящены знаменательным датам, событиям, военной географии, историческим личностям, а также произведениям изобразительного и монументального искусства. Но в итоге, все собравшиеся справились с заданием досрочно, что может говорить о хороших знаниях участников про Великую Отечественную войну.

В конце мероприятия каждый участник просветительской акции получил сертификат об участии. Итоги «Диктанта Победы» подведут к 24 июня. Информация о победителях, правильно ответивших на все вопросы в очном формате быстрее остальных участников, будет опубликована на сайте диктантпобеды.рф.