26.03.2021
13:13
676
Политика
ВИП-пара Якутии проголосовала
Глава республики Айсен НИКОЛАЕВ с первой леди Якутии Людмилой НИКОЛАЕВОЙ отдали свой голос на досрочных выборах мэра Якутска.
По традиции они пошли на свой избирательный участок.
Фото: https://www.instagram.com/nikolaev_aisen/
Источник: SakhaLife.ru.
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