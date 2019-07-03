VIP: Национальный костюм

Ысыах Туймаады поставил точку в череде нынешних ысыахов. SakhaLife подготовил подборку фото ВИП-персон – политиков, бизнесменов и светских персон в национальных костюмах из разных ысыахов.
Мэр Якутска и первый джентльмен, Ил Дархан и первая леди, спикер Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ с женой.
Сенатор Егор БОРИСОВ с женой Прасковьей Петровной
Председатель правительства Якутии Владимир СОЛОДОВ танцует осуохай.
Председатель Конституционного суда Якутии Александр КИМ-КИМЭН с супругой.
Хомусист-виртуоз Юлияна КРИВОШАПКИНА.
Зампред правительства Ольга БАЛАБКИНА и генеральный директор «Сахамедиа» Алексей ЧЕРТКОВ.
Глава Сунтарского улуса Анатолий ГРИГОРЬЕВ.
Звезда якутской эстрады Дарья ЛАВРОВА
Мама ысыаха Туймаады Антонида КОРЯКИНА.
Депутат Ил Тумэна, генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор ЛЕБЕДЕВ с участницей ысыаха.
Директор медицинской фирмы «Аврора» Светлана ЯКОВЛЕВА и глава Нюрбинского улуса Алексей ИННОКЕНТЬЕВ.
Звездная семья — САХАМИН и Розалина ФАЙРУШИНА с детьми.
Мэр и первый джентльмен Якутска Сардана и Виктор АВКСЕНТЬЕВЫ
Наследница ювелирной империи «Киэргэ» Майя ДАНИЛОВА.
Телезвезда Георгий БЕЛОУСОВ, звезды якутской эстрады Варя АМАНАТОВА и Павел СЕМЕНОВ.
Коуч и ведущая мероприятий Анна ФОМИНА.
Глава Вилюйского улуса Сергей ВИНОКУРОВ.
Любимые в народе певцы Екатерина и Алексей ЕГОРОВЫ.
Председатель Союза строителей Якутии Айхал ГАБЫШЕВ и генеральный директор «Водоканала» Анатолий КЫРДЖАГАСОВ с «принцем» Турции.
Депутат Ил Тумэна Павел КСЕНОФОНТОВ с семьей.
Главный редактор портала Кэрэ Куо Туйаара АЛААС.
Владелица сети салонов национальной посуды «Камелек» Ольга ГРИГОРЬЕВА и главный редактор журнала «Журфикс» Яна УГАРОВА.
Вице-мэр города Якутска Владимир ФЕДОРОВ.
Депутат Госдумы Федот ТУМУСОВ с семьей.
Председатель Союза журналистов Якутии Галина БОЧКАРЕВА.
Глава Таттинского улуса Михаил СОРОВ и радиожурналист НВК САХА Альбина ТАРАБУКИНА.
Спикер Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ и депутат Айаан ВАСИЛЬЕВ.
Глава Сунтарского улуса Анатолий ГРИГОРЬЕВ с женой.