VIP: Национальный костюм

Ысыах Туймаады поставил точку в череде нынешних ысыахов. SakhaLife подготовил подборку фото ВИП-персон – политиков, бизнесменов и светских персон в национальных костюмах из разных ысыахов.

Мэр Якутска и первый джентльмен, Ил Дархан и первая леди, спикер Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ с женой.

Сенатор Егор БОРИСОВ с женой Прасковьей Петровной

Далаана с мужем.

Председатель правительства Якутии Владимир СОЛОДОВ танцует осуохай.

Председатель Конституционного суда Якутии Александр КИМ-КИМЭН с супругой.

Хомусист-виртуоз Юлияна КРИВОШАПКИНА.

Зампред правительства Ольга БАЛАБКИНА и генеральный директор «Сахамедиа» Алексей ЧЕРТКОВ.

Глава Сунтарского улуса Анатолий ГРИГОРЬЕВ.

Звезда якутской эстрады Дарья ЛАВРОВА

Мама ысыаха Туймаады Антонида КОРЯКИНА.

Депутат Ил Тумэна, генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор ЛЕБЕДЕВ с участницей ысыаха.

Директор медицинской фирмы «Аврора» Светлана ЯКОВЛЕВА и глава Нюрбинского улуса Алексей ИННОКЕНТЬЕВ.

СААРЫН

Звездная семья — САХАМИН и Розалина ФАЙРУШИНА с детьми.

Мэр и первый джентльмен Якутска Сардана и Виктор АВКСЕНТЬЕВЫ

Наследница ювелирной империи «Киэргэ» Майя ДАНИЛОВА.

Телезвезда Георгий БЕЛОУСОВ, звезды якутской эстрады Варя АМАНАТОВА и Павел СЕМЕНОВ.

Коуч и ведущая мероприятий Анна ФОМИНА.

Глава Вилюйского улуса Сергей ВИНОКУРОВ.

Любимые в народе певцы Екатерина и Алексей ЕГОРОВЫ.

Председатель Союза строителей Якутии Айхал ГАБЫШЕВ и генеральный директор «Водоканала» Анатолий КЫРДЖАГАСОВ с «принцем» Турции.

Депутат Ил Тумэна Павел КСЕНОФОНТОВ с семьей.

Главный редактор портала Кэрэ Куо Туйаара АЛААС.

Владелица сети салонов национальной посуды «Камелек» Ольга ГРИГОРЬЕВА и главный редактор журнала «Журфикс» Яна УГАРОВА.

Вице-мэр города Якутска Владимир ФЕДОРОВ.

Депутат Госдумы Федот ТУМУСОВ с семьей.

Председатель Союза журналистов Якутии Галина БОЧКАРЕВА.

Глава Таттинского улуса Михаил СОРОВ и радиожурналист НВК САХА Альбина ТАРАБУКИНА.

Спикер Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ и депутат Айаан ВАСИЛЬЕВ.

СААРЫН и Надина ЭЛЬПИС.

Глава Сунтарского улуса Анатолий ГРИГОРЬЕВ с женой. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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