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03.07.2019, 0:19
Светская хроника
Эксклюзив
VIP: Национальный костюм
03.07.2019, 0:07
Культура & Образование
Сегодня день рождения руководителей
03.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, среда 3 июля 2019
02.07.2019, 22:37
Культура & Образование
Анонс
Якутян приглашают на выставку приморского художника Владимира Листрового
02.07.2019, 21:02
Общество
Некролог
Союз строителей Якутии соболезнует
02.07.2019, 20:51
Политика
Экстра
Кадровые указы Ил Дархана
02.07.2019, 18:59
Якутск
Ысыах Якутской городской Думы встретил гостей
02.07.2019, 18:48
Светская хроника
Сардана Авксентьева празднует день рождения
02.07.2019, 18:39
Якутия
Ысыах Олонхо-2020 пройдет в многонациональной Олекме
02.07.2019, 18:37
Общество
Как молодогвардейцы подружились с ветераном тыла Валентиной Роженковой
02.07.2019, 18:00
Якутия
Кирилл Бычков: Нельзя рассматривать развитие Севморпути в отрыве от реки Лены
02.07.2019, 17:45
Якутия
ДДН им. А.Е. Кулаковского представил праздничный концерт на Ысыахе Туймаады 
02.07.2019, 17:43
Происшествия
Лесной пожар в Мирнинском районе подошел к газопроводу
02.07.2019, 17:34
Общество
Фотофакт
Ремонт в Ил Тумэне
02.07.2019, 17:30
Якутия
Более 15 тысяч человек съедутся на Спортивные игры народов республики в Амгу 
02.07.2019, 17:15
Красота & Здоровье
Федот Тумусов присутствовал на открытии Отделения традиционной медицины
02.07.2019, 17:00
Якутия
Якутяне в финале Национального чемпионата по стратегии и управлению
02.07.2019, 16:50
Якутия
«Соединим Литву в Якутии»: литовские делегации в северной республике
02.07.2019, 16:40
Общество
Некролог
Якутская городская Дума выражает глубокие соболезнования
02.07.2019, 16:30
Общество
Фотофакт
В Якутске закончился митинг на 1000 человек
02.07.2019, 16:15
Погода
Что обещают синоптики?
02.07.2019, 16:00
Спорт
Интервью
Боотур из АО «Сахатранснефтегаз»: Алексей Иванов – постоянный участник Игр Дыгына
02.07.2019, 15:45
Происшествия
В Якутии директор строительной фирмы обманул дольщиков на 35 млн рублей
02.07.2019, 15:35
Происшествия
Фотофакт
Разрушительный ветер в Сунтарском улусе
02.07.2019, 15:30
Экономика
Идет завоз ГСМ в Верхнеколымский район  
02.07.2019, 15:20
Экономика
Анонс
До конца акции СК «Стерх» с розыгрышем призов осталось два дня
02.07.2019, 15:10
Происшествия
Прокуратура выявила нарушения при реконструкции ВПП в аэропорту Якутска
02.07.2019, 15:00
Экология
Резонанс
Базальтовый завод загрязняет реку Лену химикатами?
02.07.2019, 14:45
Экономика
Якутский филиал Почты России возглавил Петр Птицын
02.07.2019, 14:30
Экономика
ЯТЭК: Милости просим в наш тусулгэ!
02.07.2019, 14:15
Финансы
Алмазэргиэнбанк и Намский улус заключили соглашение о сотрудничестве
02.07.2019, 13:00
Финансы
Интервью
Специальное предложение для пенсионеров: наличные без комиссии с любого банкомата
02.07.2019, 12:48
Происшествия
Бывший зек нашел телефон, теперь ему грозит 6 лет тюрьмы
02.07.2019, 12:36
Якутия
Цифровизация медицины – важнейшее направление работы правительства Якутии
02.07.2019, 12:25
Экономика
Реклама
Лимонады «Натахтари» в сети супермаркетов «Алмаз»
02.07.2019, 12:10
Происшествия
Сутки без интернета провели жители Маганского тракта
02.07.2019, 11:58
Экономика
Ограничения энергоснабжения происходят по вине водителей
02.07.2019, 11:47
Якутия
В Амгинском районе открывается музей-усадьба Николая Захарова
02.07.2019, 11:38
Финансы
Налоговая: В отпуск без долгов!
02.07.2019, 11:35
Судебная хроника
Бизнесмен обвиняется в продаже имущества администрации Ленска
02.07.2019, 11:27
Общество
Некролог
«Сахатранснефтегаз» выражает соболезнование Ивану Макарову
02.07.2019, 11:23
Финансы
«Туесок» — новый сезонный вклад от Алмазэргиэнбанка!
02.07.2019, 11:23
Происшествия
Подробности смертельного ДТП в Якутии
02.07.2019, 11:11
Происшествия
Мужчина похитил смартфон у якутянки, пока провожал её до дома
02.07.2019, 11:06
Судебная хроника
В Якутии вынесен приговор директору авиакомпании
02.07.2019, 10:59
Экономика
Якутскэнерго заключило с рядом управляющих компаний договора цессии
02.07.2019, 10:50
Якутск
Сардана Авксентьева обеспокоена
02.07.2019, 10:45
Общество
Некролог
«Водоканал» выражает соболезнования
02.07.2019, 10:38
Общество
Работникам «Якутцемента» зарплата выплачена в срок
02.07.2019, 10:32
Происшествия
Фотофакт
В Якутии по вине отца пострадал годовалый ребенок
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Якутия
Космонавт «приземлился» в якутском селе
02.07.2019, 10:14
Происшествия
В республике горели двухэтажки
02.07.2019, 10:07
Культура & Образование
ЯГСХА приглашает на ярмарку «Профориентация-2019»
02.07.2019, 9:57
Якутия
Международная конференция по сохранению языков народов мира проходит в Якутске
02.07.2019, 9:46
Якутск
Объявление
В столице Якутии улицу закрыли на месяц
02.07.2019, 9:34
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Больные с открытой формой туберкулеза свободно гуляли по Нюрбе
02.07.2019, 9:22
Экономика
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О временном ограничении водоснабжения в Якутске
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Происшествия
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В Якутии силовики задержали главу наслега: как это было
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Объявление
График плановых работ энергетиков на 2 июля
02.07.2019, 0:06
Общество
Сегодня день рождения мэров, проректора, артистов и журналиста
02.07.2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп, вторник 2 июля 2019
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01.07.2019, 17:44
Общество
Мэрия санкционировала митинг с целью изменения меры пресечения Георгию Карамзину
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Культура & Образование
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В Нерюнгри наркополицейские задержали пятерых человек
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VIP: Национальный костюм

Ысыах Туймаады поставил точку в череде нынешних ысыахов. SakhaLife подготовил подборку фото ВИП-персон – политиков, бизнесменов и светских персон в национальных костюмах из разных ысыахов.


Мэр Якутска и первый джентльмен, Ил Дархан и первая леди, спикер Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ с женой.


Сенатор Егор БОРИСОВ с женой Прасковьей Петровной


Далаана с мужем.


Председатель правительства Якутии Владимир СОЛОДОВ танцует осуохай.


Председатель Конституционного суда Якутии Александр КИМ-КИМЭН с супругой.


Хомусист-виртуоз Юлияна КРИВОШАПКИНА.


Зампред правительства Ольга БАЛАБКИНА и генеральный директор «Сахамедиа» Алексей ЧЕРТКОВ.


Глава Сунтарского улуса Анатолий ГРИГОРЬЕВ.


Звезда якутской эстрады Дарья ЛАВРОВА


Мама ысыаха Туймаады Антонида КОРЯКИНА.


Депутат Ил Тумэна, генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор ЛЕБЕДЕВ с участницей ысыаха.


Директор медицинской фирмы «Аврора» Светлана ЯКОВЛЕВА и глава Нюрбинского улуса Алексей ИННОКЕНТЬЕВ.


СААРЫН


Звездная семья — САХАМИН и Розалина ФАЙРУШИНА с детьми.


Мэр и первый джентльмен Якутска Сардана и Виктор АВКСЕНТЬЕВЫ


Наследница ювелирной империи «Киэргэ» Майя ДАНИЛОВА.


Телезвезда Георгий БЕЛОУСОВ, звезды якутской эстрады Варя АМАНАТОВА и Павел СЕМЕНОВ.


Коуч и ведущая мероприятий Анна ФОМИНА.


Глава Вилюйского улуса Сергей ВИНОКУРОВ.


Любимые в народе певцы Екатерина и Алексей ЕГОРОВЫ.


Председатель Союза строителей Якутии Айхал ГАБЫШЕВ и генеральный директор «Водоканала» Анатолий КЫРДЖАГАСОВ с «принцем» Турции.


Депутат Ил Тумэна Павел КСЕНОФОНТОВ с семьей.


Главный редактор портала Кэрэ Куо Туйаара АЛААС.


Владелица сети салонов национальной посуды «Камелек» Ольга ГРИГОРЬЕВА и главный редактор журнала «Журфикс» Яна УГАРОВА.


Вице-мэр города Якутска Владимир ФЕДОРОВ.


Депутат Госдумы Федот ТУМУСОВ с семьей.


Председатель Союза журналистов Якутии Галина БОЧКАРЕВА.


Глава Таттинского улуса Михаил СОРОВ и радиожурналист НВК САХА Альбина ТАРАБУКИНА.


Спикер Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ и депутат Айаан ВАСИЛЬЕВ.


СААРЫН и Надина ЭЛЬПИС.


Глава Сунтарского улуса Анатолий ГРИГОРЬЕВ с женой.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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02.07.2019

Союз строителей Якутии соболезнует

Якутск
02.07.2019

Ысыах Якутской городской Думы встретил гостей

Светская хроника
02.07.2019

Сардана Авксентьева празднует день рождения

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02.07.2019

Лесной пожар в Мирнинском районе подошел к газопроводу

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Спорт
02.07.2019

Боотур из АО «Сахатранснефтегаз»: Алексей Иванов – постоянный участник Игр Дыгына

Происшествия
02.07.2019

В Якутии директор строительной фирмы обманул дольщиков на 35 млн рублей

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02.07.2019

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