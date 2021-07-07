Vip-гость поиграл в древнюю якутскую игру

Сегодня в Бердигестяхе состоялось открытие федерального проекта «Спорт-норма тур 21», который направлен на поддержку российской команды параолимпийцев на Токийской Олимпиаде.

Почетный гость Игр Манчаары министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил жителей республики со стартом знаменательного события, отметил «мы понимаем, как это было сложно сделать, какое непростое решение принял глава региона и организационный комитет, на радость всем вам, жителям великой республики».

Вип-гостю дали возможность самому проявить силу и ловкость — он немного поиграл в национальную настольную игру «хабылык», а также показал меткость в стрельбе из лука.