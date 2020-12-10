Вип-гость навестил медведицу Хаарчаану

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев в рамках рабочего визита в г. Санкт-Петербург посетил Ленинградский зоопарк, где проживает якутская медведица Хаарчаана. Она является дочкой Ломоносова, который переехал в зоопарк «Орто Дойду» из Петербурга. Сотрудники зоопарка отметили, что наша любимица Хаарчаана обожает играть в мячи. «Так увлеченно играет ими, что иногда даже забывает про еду», — признались они.

Республиканский зоопарк «Орто Дойду» и Ленинградский зоопарк связывают тесные дружеские связи. Установлены тесные связи в области обмена животными и обмена опытом по всем вопросам зоопарковой деятельности. Совместно они реализуют проекты в области сохранения флоры и фауны северных территорий, с 2005 по 2015 год зоопарки сотрудничали в рамках международного проекта «Сотрудничество северных зоопарков». Цели, обозначенные в проекте, полностью реализованы.

Ленинградский зоопарк, являясь одним из старейших и опытных зоопарков в России, всегда открыт для обмена опытом с якутскими коллегами по вопросам содержания животных в условиях северных территорий.

Отметим, что Ленинградский зоопарк в августе этого года отпраздновал 155-летний юбилей. Сахамин Афанасьев поздравил коллектив зоопарка со знаменательной датой и вручил награды в знак благодарности за совместное сотрудничество и поддержку, пожелал дальнейшего процветания зоопарку, новых интересных проектов сотрудникам и благополучия питомцам.