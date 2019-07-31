Вину признал и раскаялся

Прокуратура Намского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для здоровья в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Судом установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял транспортным средством и был остановлен сотрудниками полиции. В ходе составления протокола об административном правонарушении подсудимый, не желая быть привлеченным к административной ответственности, покинул салон патрульного автомобиля и стал убегать. Когда сотрудник полиции догнал его, подсудимый нанес один удар кулаком в лицо сотруднику полиции.

Подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью, раскаялся в содеянном, извинился перед сотрудником полиции.

С учетом обстоятельств совершения преступления, личности подсудимого и мнения государственного обвинителя, суд назначил ему в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.