Суд признал отца виновным в пожаре, унесшем жизни четверых детей и их матери

Прокуратура Намского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В суде установлено, что подсудимый, не имея соответствующих знаний в области электроэнергетики, самостоятельно внес изменения в конструкцию греющего кабеля для септика – отрезал штатную вилку и подключил провода кабеля к автоматике безопасности, должным образом не закрепив фиксирующие винты.

Впоследствии произошло короткое замыкание греющего кабеля, что привело к возгоранию и оплавлению автоматики безопасности, приведшее к пожару в жилом доме.

В результате возгорания погибли супруга подсудимого и их четверо малолетних детей.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.