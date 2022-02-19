Виновные в сбросе сточных вод в Витиме будут наказаны

По факту сброса сточных вод на полигон ТБО п. Витим Ленского района Ленским комитетом государственного экологического надзора проведено административное расследование. Как выяснилось, предприятие ООО «Стройгеоресурс» заключило договор с дочерними предприятиями «Газпром» на вывоз сточных вод с временных вахтовых жилых комплексов, расположенных вдоль магистрального газопровода Ковыкта-Чаянда. Также предприятие заключило договор с Ленским ПТЭС на сдачу сточных вод, но по факту они сливали сточные воды «поблизости», чем ездить в специальный приемный пункт в г. Ленск за 400 км.

В настоящее время материалы дела об административном правонарушении находятся в прокуратуре Ленского района. По итогам проверки прокуратура района должна выдать предприятию предписание. Кроме того, Ленским комитетом будет осуществлен повторный выезд на данный несанкционированный полигон. Напомним, 5 февраля в ходе прокурорской проверки инспекторами Ленского комитета государственного экологического надзора был установлен факт слива сточных вод на полигон ТБО в п. Витим, сообщает тгк Балабкина Breif.

ТайгаПост 18 февраля в своем материале «Фекалки с «химией» из Чаянды перешли на ночное отравление жителей Витима» сообщил, что Несмотря на прокурорскую проверку, жителей поселка Витим Ленского района Якутии продолжают травить отходами жизнедеятельности газовиков. Но отныне нарушители поменяли тактику, сообщает ТайгаПост. Местные уверены, что к их воротам теперь сливают не только фекалии, но и химические жидкости.

«Эта машина только что выехала со свалки. Слила там какую-то жидкость, сильно пахнущую химией». 17 февраля 2022 г., пос. Витим

В ночь на 18 февраля жители Витима зафиксировали очередной акт нарушения природоохранного законодательства. Три большегрузных автомобиля-фекалки произвели слив на поселковом полигоне твердых бытовых отходов. Два из них успели закутаться в плотные клубы выхлопных газов, но третий удалось заснять весьма отчетливо. Его водитель что-то пытался невнятно объяснить людям. Единственное, что они поняли: он не по своей воле возит жидкие бытовые отходы в соседний с Чаяндой поселок.

Ранее прокурор района Шамиль НУРГАЛИЕВ рассказывал ТайгаПост, что по его поручению сотрудники Ленского комитета охраны природы провели проверку и установили факт слива фекальных стоков на полигоне ТБО Витима. Но нарушителей это явно не испугало. По договору между вахтовиками и подрядной организацией бытовые стоки должны утилизироваться на специальном приемном пункте в Ленске. Но вместо того, чтобы возить их за 300 км, водители разгружаются в Витиме.

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