Виновность каждого медработника будет определена в ходе следствия — прокуратура

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти жительницы села Арылах.

Прокуратура Чурапчинского района по обращению мужа умершей, главы села Арылах, провела проверку качества и полноты оказания медицинских услуг со стороны Чурапчинской центральной районной больницы.

Установлено, что причиной смерти жительницы с.Арылах стала двухсторонняя пневмония, осложнившаяся развитием опасного для жизни состояния — легочно-сердечной недостаточности. В период с 11 по 15 февраля 2019 года она находилась на амбулаторном лечении в Арылахской врачебной амбулатории Чурапчинской центральной районной больницы, с 15 по 19 февраля 2019 года — на стационарном лечении в самой центральной больнице в с. Чурапча. 19 февраля больная доставлена санитарной авиацией в г. Якутск, где спустя три дня скончалась.

Проверкой выявлены факты поздней постановки правильного диагноза, соответственно, неадекватности назначенного ей ранее лечения, и иные нарушения.

Виновность каждого конкретного медицинского работника будет определена в ходе следствия.

В связи с наличием в действиях медицинских работников признаков состава преступления, предусмотренного ч.2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, прокурором района материалы проверки направлены в Чурапчинский межрайонный следственный отдел Следственного управления СУ СК РФ по РС(Я) для решения вопроса об уголовном преследовании.

По итогам рассмотрения материалов прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело, ход предварительное расследования по которому контролируется прокуратурой района.