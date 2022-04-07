07.04.2022
14:27
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Экология

Виновнику лесного пожара грозит тюрьма!

С 5 апреля вступили в силу поправки, внесённые Федеральным законом от 25.03.2022 N 63-ФЗ, в КоАП, УК и УПК РФ, разграничивающие ответственность за лесные пожары.

Ранее в УК не был прописан размер ущерба, при котором ответственность за правонарушение переходит из разряда административной в уголовную.

Согласно поправкам, уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём наступит, если действия нанесли значительный ущерб. Таким ущербом признали сумму 10 тысяч рублей. Его рассчитают по утверждённой Правительством методике.
Санкция за это — штраф 300-500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Фото: https://t.me/tprocsakha
Источник: https://t.me/tprocsakha
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