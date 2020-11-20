Виновник смерти косули в Якутске рассказал, как все было

Вчера, 20 ноября, в 22 ч. сотрудниками ГИБДД был установлен водитель, который совершил наезд на дикое животное на территории 203 микрорайона столицы Якутии. Им оказался 25-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения. По данному факту составлен административный протокол по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ. Проводится проверка.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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