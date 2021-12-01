Вилюйскому мосту быть!

Проект мостового перехода через р. Вилюй на км 660 федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» в районе с. Верхневилюйск получил положительное заключение в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Длина моста через р. Вилюй составит 1657 метров с двумя судоходными пролетами с обеспеченным габаритом по 126 м в ширину. Общая длина участка строительства моста с подходами III категории составляет 22,84 км. Проектная стоимость составляет 33,5 млрд. руб. Строительно-монтажные работы намечены в период с 2022 года по 2026 год.

Этот уникальный мост станет самым крупным мостовым переходом на федеральной трассе А-331 «Вилюй» на территории Якутии. На сегодня самым длинным мостовым переходом является мост через р. Марха на 752-м км федеральной трассы А-331 «Вилюй» протяженностью 560 пог. м.

С этого объекта начинается каскад строительства внеклассных мостовых переходов через р. Вилюй. По трем мостовым переходам через реку Вилюй (км 807 с. Кюндядя, км 956 с. Устье и км 1049 с. Крестях) планируются проектно-изыскательские работы в период 2022 г. – 2024 г. В результате строительства всех 4 мостовых переходов будет обеспечен комфортный, безопасный и круглогодичный проезд по трассе А-331 «Вилюй» между Якутском и Мирным.