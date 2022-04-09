Вилюйский вальс Сахаи закружил главу города

Вилюйск от души веселится на проводах зимы. Сегодня город зажигает на празднике «Встречай весну, Вилюйск!». Администрация Вилюйска обещала бесплатный обед: суп из потрохов и полевой суп из консервов СХПК «Сыа Бүлүү». Проходит конкурс поедальщиков блинов, оладий и пирогов, детские битвы на подушках, катания на снегоходах и другие народные забавы.

Певица Сахая исполнила песню, а в конце закружила в весеннем вальсе главу Вилюйска Ньургустана Афанасьева.

Прямой репортаж с веселого праздника вилюйчан ведет телеграм-канал Vilyuisk News