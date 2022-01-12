Вилюйский мост одобрен!

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию и выдала положительное заключение на строительство моста в обход села Верхневийлюйск и участка трассы «Вилюй» в Верхневилюйском районе Якутии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проектом предусмотрено строительство мостового перехода длиной 1,657 км через реку Вилюй и участка новой дороги протяженностью 22,84 км в Верхневилюйском районе.

Также на участке построят мост над рекой Мээнэкэн (Сэтэкэ), скотопрогоны для пропуска животных, водопропускные трубы и площадку отдыха.

«Строящаяся федеральная автомобильная дорога «Вилюй» соединит труднодоступные районы севера Иркутской области и Якутии с сетью федеральных дорог, обеспечив регулярное транспортное сообщение, подъезды к крупным городам, а также к месторождениям углеводорода и калийных солей на протяжении маршрута», — говорится в сообщении.

Проектную документацию разработали в ООО «Хотьковский автомост». Заказчик — федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Вилюй».

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2021 года в рамках заседания президиума Госсовета президент России поручил министерству транспорта РФ решить вопрос с обеспечением к 2030 году круглогодичного бесперебойного транспортного сообщения по федеральным автодорогам «Лена», «Вилюй» и «Колыма».