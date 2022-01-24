Вилюйские приставы «выбили» квартиры 11 детям-сиротам

В Новый год – с новыми квартирами: В Якутии под контролем судебных приставов 11 якутян из числа детей-сирот получили жилье.

Судебными приставами Республики Саха (Якутия) по состоянию на 20 января 2022 года фактическим исполнением окончено 11 исполнительных производств о предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно решению суда городская и районная администрации обязаны предоставить по договору найма жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

Так, по иску Прокуратуры Вилюйского района в результате взаимодействия должностных лиц Вилюйского районного отделения судебных приставов и Администрации Вилюйского района Республики Саха (Якутия) гр. С. получила жилье в течение 3 месяцев с момента возбуждения исполнительного производства.

Также должностными лицами Якутского межрайонного отделения по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по РС(Я) принят комплекс мер: осуществлен выезд в администрацию города Якутска, вручены процессуальные документы, направлены требования об исполнении судебных решений и предупреждение об уголовной ответственности по ч.2 ст.315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Предпринятые меры в конечном итоге способствовали исполнению требований исполнительного документа и 10 гражданам вручены ключи от благоустроенных квартир в городе Якутске.

Соблюдение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, занимает особое место в деятельности Федеральной службы судебных приставов, поскольку обеспечение их жилыми помещениями является одной из главных гарантий соблюдения конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации.

СПРАВКА:

В 2021 году благодаря судебным приставам Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) 76 якутян получили положенное им по закону жилье и ключи от собственных квартир.