Вилюйские мандарины оказались новогодним… приколом🤣

Мандарины, выращенные якутянкой, оказались новогодней шуткой. Авторы фото не подозревали, что вызовут ажиотаж. Фотографии мандаринового дерева с плодами, сопровождались информацией о том, что их вырастила жительница села в Вилюйском районе Якутии, и удивили пользователей социальных сетей. Фотофакт также был опубликован на новостных сайтах, в мессенджерах и телеграм-каналах. Известно, что фрукт в суровых климатических условиях вырастить крайне сложно, особенно в домашних условиях.

Корреспондент ЯСИА связалась с автором снимков и, как выяснилось, это оказалось новогодней шуткой. «У меня действительно растет мандариновое дерево, но оно не плодоносит. Решила просто пошутить над подругой. Нанизала на иголочки настоящие мандарины. Сфотографировали и выложили в сеть, как она снимает плоды с дерева. Даже не думали, что фото так распространятся и вызовут ажиотаж», — поделилась собеседница агентства.