Вилюйские больницы расширили свой автопарк

1 апреля в городе Якутск районным больницам и поликлиникам республики торжественно вручили ключи от новых автомашин скорой помощи. Новую машину в том числе получила Вилюйская районная больница им. П. А. Петрова, а Хампинская врачебная амбулатория получила ключи от нового автомобиля на базе «Лада-Нива Трэвел». Пусть новые техники прослужат долгие годы для здоровья и спасения жизней людей!

Источник: Телеграм-канал "Говорит Вилюйск"

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