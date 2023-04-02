02.04.2023
13:35
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Медицина
Вилюйские больницы расширили свой автопарк
1 апреля в городе Якутск районным больницам и поликлиникам республики торжественно вручили ключи от новых автомашин скорой помощи.
Новую машину в том числе получила Вилюйская районная больница им. П. А. Петрова, а Хампинская врачебная амбулатория получила ключи от нового автомобиля на базе «Лада-Нива Трэвел».
Пусть новые техники прослужат долгие годы для здоровья и спасения жизней людей!
Источник: Телеграм-канал "Говорит Вилюйск"
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