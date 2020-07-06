Вилюйчанин доверился не тому человеку

В дежурную часть полиции ОМВД России по Вилюйскому району Якутии поступило заявление от мужчины по факту кражи 11500 рублей с банковской карты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался приятель потерпевшего – 37-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за угон.

Выяснилось, что во время совместного распития алкогольных напитков хозяин квартиры доверил свою банковскую карту подозреваемому и попросил купить еще продуктов и алкоголя к столу. Но его приятель, взяв карту, так и не вернулся обратно. Вместо этого он ушел распивать спиртное в другую компанию.

Возбужденно уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.