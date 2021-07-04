Вилюйчанам подарили новое место отдыха

В Год экологической инициативы и озеленения в городе Вилюйск в Казачьем подворье состоялось открытие экоагропарка им. Н.С. Таппагарова, сообщает Департамент ветеринарии РС(Я).

Николай Семенович Таппагаров — рекордсмен, известный хлебороб-рекордсмен, родом из Оттинского наслега Вилюйского улуса. Он добился уникальных показателей по выращиванию зерновой культуры, по официальным данным достиг мирового рекорда — 117 центнеров с 1-го га, в одном колосе было свыше 70-ти зерен.

В новом экоагропарке гости могут увидеть домашних животных: быка якутской породы, овчубука, коз, домашних птиц (утят, индюков, цецарок, кур). Возле каждого животного имеется табличка с описанием породы и характеристик.

Кроме того открыт опытный участок зерновых культур Якутии, который высажен специалистами сельского хозяйства. Все животные карантинированы, в течение всего времени работы парка специалисты городского ветеринарного участка будут контролировать условия содержания и кормления животных.

Уже в день открытия парка, 30 июня 2021 года, жителей и дети города Вилюйска оценили все удобства новой зоны отдыха.