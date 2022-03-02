Вильям Иванов: Главное – предотвратить разрастание махрового неофашизма

Председатель Республиканского Совета ветеранов Вильям Иванов считает, что специальная операция на Украине – мера вынужденная, но необходимая. Она остановит разрастание махрового неофашизма на всю постсоветскую территорию.

Восемь лет, прожитых в Украине, дают мне основания полагать, что я знаком с жизнью и народом этой страны. Остаётся горько пожалеть, что прекрасная Украина и её жители стали прибежищем неофашизма. А правители государства не смогли (не хочется верить, что не захотели) своевременно уничтожить его зачатки на корню. Мое первое знакомство с Украиной произошло в августе далёкого 1957 года. В составе делегации школьников из Якутии целый месяц прожил во Всесоюзном пионерском лагере «Артек». Наша жизнь не была ограничена территорией места отдыха. Посещая исторические места Гурзуфа, Ялты, Бахчисарая, Симферополя мы встречались со своими сверстниками, взрослым населением. Обострённым детским вниманием мы чувствовали отношение и сверстников, и взрослых к нам, детям народов разных национальностей. И не было ни малейших проявлений со стороны местного населения какого-либо негатива. Тем более межнациональной розни. В декабре 1964 года был призван на срочную службу в Советскую Армию. Все три года прослужил в Черниговском гарнизоне, Киевского военного округа в железнодорожных войсках. Через 20-ть лет после окончания войны восстанавливали железнодорожные пути в районе Полтавы, Путивля, Сумы, Конотопа. По традициям того времени в осенний период уборки урожаев помогали местным колхозам. И в те годы наше многонациональное поколение не чувствовало каких либо признаков не понимания, противостояния со стороны местного населения — украинцев. С 1971 года по 1975 год проходил обучение в Харьковском юридическом институте. В одном из самых базовых высших учебных заведений Советского Союза. Профессорско-преподавательский состав был многонационален, как и студенчество со всех союзных, автономных республик СССР. Несмотря на многонациональность, многоязычность студенчества, в стенах аудиторий института царил дух взаимопонимания, дружбы. И этой атмосферой были проникнуты воздух и настроение людей на самых отдалённых улицах и больших площадях города Харькова. Однако сейчас все изменилось. В связи с этим считаю, что специальная операция на территории Украины – вынужденная мера. Моральная, ее правовая основа – защита прав и свобод жителей Украины, и самое главное — предотвращение продолжения махрового разрастания неофашизма на отдельно взятой территории. Неофашизм — злейший враг всего человечества, а не только отдельного государства. Должны быть установлены и привлечены к строгой ответственности виновники допустившие возрождение неофашизма на Украине, трагические последствия которого сегодня очевидны. Уверен, что благодаря России наши многонациональные народы преодолеть все трудности и последствия сегодняшних событий. Ветераны республики поддерживают решения и действия президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина!