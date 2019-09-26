Виктория Варламова-Контоева вывела свою Peremenу на государственный уровень

Проект «Peremena» объединяет учреждения медицины, спорта и психологов на борьбу с детским ожирением

Деятельность единственного проекта в Якутии и России по оказанию комплексной помощи семьям с детьми с избыточным весом и ожирением поддержат крупные республиканские организации. На днях состоялось подписание Соглашений о сотрудничестве между общественной организацией «Я рядом» («Сэргэстэhэ») и пятью учреждениями спорта, медицины и центром психологии. Центр адаптивной физической культуры и спорта, а также Управление массового спорта республики создадут условия для регулярных занятий детским фитнесом. На базе Педиатрического центра НЦМ и Детской городской больницы дети проекта пройдут медицинское обследование и лечение. Проект под своё крыло взял и Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи.

Автор и руководитель проекта «Peremena», председатель общественного движения «Я рядом («Сэргэстэhэ») Виктория ВАРЛАМОВА-КОНТОЕВА: «Проблема детского ожирения становится во всем мире и в нашей стране все более актуальной. Увеличение количества детей с избыточным весом и ожирением отмечают и врачи Якутии. Последствия детского ожирения самые серьёзные. Для сохранения здоровья ребёнка проблему важно исключить в детском возрасте».

Анна СОЛОВЬЕВА, уполномоченный по правам ребёнка РС(Я), участвовавшая в мероприятии, отметила социальную важность проекта, нестандартный формат работы и пожелала организаторам удачи в нелегком и благородном деле.

В проекте большое внимание уделяется работе с родителями. Поддержка семьи в похудении ребёнка самый важный момент. Медицинский наставник проекта, врач-эндокринолог Мария МЕСТНИКОВА сопровождает семьи по переходу на сбалансированное питание. Спортивный наставник Лена ВАСИЛЬЕВА приобщает детей к спорту через детский фитнес с игровыми элементами. Подопечные проекта также занимаются плаванием. Организаторы проводят различные семейные мероприятия для активного движения.

Стоит отметить, проект “Peremena” является победителем грантового конкурса Министерства молодежи и социальных коммуникаций РС(Я). Смелую идею по борьбе с детским ожирением поддерживает и общественная организация «Матери России».