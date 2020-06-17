Виктория Габышева: На золотом тельце сидели…

Известный журналист, правозащитник Виктория ГАБЫШЕВА разместила сегодня в своем блоге статью «На золотом тельце сидели…», посвященную резонансному уголовному делу, по которому проходят экс-вице-мэр Якутска Василий ГОГОЛЕВ, генеральный директор строительной фирмы «Утум-инвест» Георгий КАРАМЗИН и соучредитель, директор фирмы «Утум-дизайн» Татьяна САМСОНОВА. Статья вызывает повышенный интерес читателей, так как Виктория Габышева – мастер пера, с присущей ей искрометностью изложила сложную экономическую историю. Тем более, что завтра, 18 июня в Якутском городском суде будет рассмотрено дело Василия Гоголева, выделенное в отдельное производство. Дело рассматривает судья Аркадий ГОРОХОВ.

SakhaLife предлагает выдержки из статьи коллеги. Полностью статью читайте в личном блоге Виктории Габышевой.

В служебном кабинете Василий Гоголев гоголем и выглядел. Разговаривал вальяжно, снисходительная улыбка не сходила с лица. Выслушав возмущенный рассказ о навязывании оплаты по фиктивному договору купли-продажи прав застройщика, рассмеялся. А дальше Неустроева не поверила своим ушам: заммэра, откровенно издеваясь, предложил ей доказать фиктивность документа.

Потом, уже без смеха, спокойно обрисовал тяжесть положения Строй-Академии в сложившейся обстановке.

Арбитражный суд не поможет, поняла Айна с его слов. Там у них «все схвачено», судись-не судись, решение всегда будет на стороне Утум-Инвеста. (Замечу, что Гоголев, возможно, хвалился не впустую: в отдельном списке ЖК «Панорама», который строит Утум-Инвест, существенная скидка предоставлена членам судейских семей).

Админресурс атакуэ

Начались звонки с посулами всевозможных проблем. Самсонова в открытую грозила уничтожением бизнеса с помощью влияния на ведомства. И не блефовала: помехи посыпались как из рога изобилия.

Гоголев рекомендовал сотрудникам из подчиненных структур отказывать Строй-Академии во всех требующихся при строительстве согласованиях (об этом свидетельствуют записи телефонных разговоров и переписка в мессенджерах). Сотрудники не возражали, осторожно задавая вопросы только о том, чем можно мотивировать отказ.

Не осталось в стороне и начальство.

Четверть миллиарда из воздуха

На допросах каждый из фигурантов заявил, что Строй-Академия должна Утум-Инвесту 250 млн рублей, но не выплатила ни рубля. (О 115-ти никто уже не заикался.)

Та-ак, интересно, из чего сложились 250?

150 миллионов — по договору купли-продажи участка, добровольно подписанному обеими сторонами… Но — опаньки! Земля-то ведь не принадлежала Утум-Инвесту! Она принадлежала и принадлежит Олегу Олесову. И какой бы одиозной личностью Олесов не был, в данном случае он — потерпевшая сторона. Даже если предположить, что из 150 млн Утум-Инвест на самом деле вернул бы часть Олегу Иннокентьевичу, то не многовато ли испрашивать 50 «лямов» всего-то за посреднические услуги? Ведь в строительство объекта «утумовцы» не вкладывались.

От Неустроевой они требовали срочной оплаты за год до окончания взноса, сами же не заплатили владельцу по договору, предполагавшему годичный срок. Не могли получить разрешение на строительство? Да ладно! Почему тогда не расторгли сделку с Олесовым раньше? Чего ждали? Лишь недавно на Арбитражном суде ими была предпринята безуспешная попытка расторжения «ввиду истечения срока давности».

В разгар разбирательств, когда Олесов обвинил Утум-Инвест в обмане, условный срок внезапно заменили ему на реальный.

Случайность? Сомнительно. Дело Олесова вел следователь Александр Каркавин — тот самый Каркавин, который, помнится, яркой звездой вспыхнул в материалах СМИ из-за манипуляций земельными участками, а потом о нем долгое время не было слышно. Теперь этот феникс возник в качестве адвоката Георгия Карамзина… И какая-то подозрительная тут прослеживается связь в цепочке обманутых и обманувших, не находите?

…Следующие сто миллионов Утум-Инвест собирался получить от Строй-Академии по суррогатному договору купли-продажи прав застройщика. Карамзин, как и раскаявшийся Гоголев, продолжают настаивать на добросовестности договора. Друзья-соратники (если они до сих пор друзья) умалчивают, что достигли его подписания, введя Неустроеву в заблуждение. А разве это не лукавство, если не сказать хуже?

В настоящее время в отношении Гоголева и Карамзина готовятся в отдельное производство статьи 159 УК РФ (мошенничество) и 179-я (принуждение к совершению сделки). Правда, эти статьи подведомственны не СК, а МВД, где у бывшего начальства экс-вице-заммэра крепкие связи. Там все решает человек. Причем конкретный.

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