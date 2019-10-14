Виктория Габышева излила душу

Сегодня ночью известный журналист, правозащитник Виктория ГАБЫШЕВА, наконец, опубликовала пост в своем блоге, впервые с тех пор, как стало известно о громком финале истории, вышедшей в свет с подачи мэра Якутска Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ.

Напомним, что 29 апреля 2019 года Следком возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ — вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере. Инициатором возбуждения уголовного дела стала мэр Якутска Сардана Авксентьева, обвинившая Габышеву в вымогательстве в интересах застройщика Гамлета ПЕТРОСЯНА. Уголовное расследование неоднократно продлевалось, но через пять месяцев было прекращено. Следователи не нашли в действиях Габышевой состава преступления и закрыли уголовное дело. Об этом стало известно 30 сентября.

Две недели Виктория Габышева отмалчивалась. И вот, наконец, опубликовала большой пост. «Постановление об отказе возбуждения уголовного дела, датированное 29 сентября, гласит о том, что оно прекращено за отсутствием в моих действиях состава преступления», — пишет блогер.

«Конечно, я чувствую облегчение. В большей части из-за родителей, они сильно переживали. В день, когда объявили о моей невиновности, я получила столько поздравлений, сколько не получала, кажется, даже в день рождения.

Мера пресечения в виде ареста или подписки о невыезде ко мне не применялась. Следствие не давило, обошлось без «ласточек» и «слоников». Шучу.

В обыске мало приятного, особенно если живешь у родственников. Утром только-только продираешь глаза, а в квартиру вваливаются шесть человек: следователь, понятые, криминалист, еще один, герой моей старой публикации со знаком минус. Забрали компьютер, телефон, телефонный справочник, какие-то записи, я и не помню, что там было. Гаджеты спустя время возвратили, а справочник — нет. Прямо отсюда к вам обращаюсь: верните, пожалуйста! Справочнику 20 лет, через страницу фамилии, обведенные черной рамочкой и номера ушедших друзей. Ценности в нем никакой, но он дорог как память.

Это не первое уголовное дело, которое мне пытались инкриминировать за время журналистской практики, так что «уголовник» я со стажем, и держать удар умею. Но, надо признать, следователи разговаривали со мной предельно учтиво, упрекнуть их можно было лишь в затягивании дела», — признается Виктория Габышева.

Далее идет большой блок, в котором журналистка выплеснула свои обиды на коллег-журналистов и на анонимных комментаторов в интернет-форумах.

«Ситуация «расчехлила» многих моих коллег. И в некоторых, увы, заставила мощно разочароваться. Нападок было больше от тех ресурсов, у кого большее количество стоп-листов. Что ж, поставить на место «звезданутую» журналистку, да еще и подзаработать на этом — удача!», — считает Виктория Валентиновна.

В основном, она не называет имена и издания, но политобозревателя Виталия ОБЕДИНА упомянула не однократно. Так же она усомнилась в объективности комментариев на Ykt.ru.

Про мэра Якутска, по чьему заявлению и началось это резонансное движение, Виктория Габышева заявила: «Сардана Владимировна почему-то уклонялась от очной ставки до последнего и, наконец, укатила в отпуск. Но искренне негодовала, между прочим, по поводу того, что следователь медлит с обвинительным заключением и не передает дело в суд».

Получив свободу действий, журналист, похоже, не будет расчехлять топор войны: «Обойдусь без обещанных бомб».

Журналист Габышева обозначила свою позицию в отношении мэра Авксентьевой: «Постараюсь забыть о народном мэре. Так же, как, надеюсь, она забудет обо мне».

На чем же сердце успокоится? Что для Виктории Габышевой важнее всего? Она резюмирует: «Пройдет время и я, возможно, буду благодарна этой истории, снявшей с меня бремя «борца за права угнетенных». Репутация, радость от побед на конкурсах, ликование от хайпа — все это на поверку оказалось третьестепенным, почти ничтожным. А важны — дом, семья, дети, родные. Важно не потерять себя. Важно иметь таких друзей, какие у меня есть.

Огромное спасибо всем, кто меня поддержал!»

Полностью пост Виктории Габышевой читайте в ее блоге: https://dnevniki.ykt.ru/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BA/1145151#more