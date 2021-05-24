Викторина «Угадайте известную личность»

Сегодня SAKHALIFE.RU объявляет новый конкурс. Участвовать может любой желающий. Задача — по описанию из биографии угадать Личность, которую можно назвать создателем культуры современной Якутии. Все они неоднократно становились героями SAKHALIFE.RU.

Вопросы викторины:

Его невероятный талант возродил культуру современной Якутии. Народный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственных премий СССР, РС (Я). В этом великолепном списке наград есть одна, довольно необычная, — заслуженный деятель искусств Республики Алтай. Она – легенда. Она подняла якутский национальным колорит на высокий подиум. Рассказывают, что при ее рождении присутствовала ясновидящая, которая воскликнула: «Родилась девочка, камлающая с ножницами!». Она ведет широкую просветительскую, общественную, педагогическую деятельность. Один из последних проектов – этнокомплекс в родном улусе республики. Они – визитная карточка Якутии. Прославленному коллективу в этом году исполняется 27 лет, и на протяжении этих лет он является кузнецей юных талантов, молодежным сообществом. Мастерство известно далеко за пределами Якутии, да и всей России. Известна оценка Лариса Гергиевой: «Меня трудно чем-либо удивить. Но они меня поразили. Это запредельный уровень…». Назовите имена основателей уникального коллектива. Как известно, лучшие лирики – это физики. Народный писатель Якутии закончил… физико- математический факультет Якутского госуниверситета. Первая книга появилась еще в 1970-х годах, автору было всего 28 лет. Сегодня его воспринимают, как духовного лидера Якутии, как мыслителя евразийского масштаба, человека, воплотившего в своем творчестве философские воззрения огромного евразийского континента и народов Азии. Он – новатор. Его почерк — эпатажность и гротеск. Несмотря на противоречивость, неоднозначность его работ, он популярен, востребован не только в России, но и за ее пределами. Он — странник, «слуга без господина». Благодаря его таланту развилось особое течение – синтез метафор якутской мифологии и европейских традиций. Она – примадонна: талантлива, красива, блистательна. Она первой из якутских артистов получила золотую медаль Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Она внесла вклад в развитие культуры и искусства Якутии будучи народным депутатом республики, выступив инициатором и соавтором многих региональных законов в этой области. В якутской культуре многое сделано творческим союзом супругов. Благодаря этим талантливейшим артистам, истинным патриотам родился новый национальный символ Якутии. Они буквально ворвались в мировое культурное пространство, объединив в своем детище традиции европейской, китайской школ и якутской национальной культуры. Сегодня со словом «бриллиантовый» у каждого жителя республики идут прямые ассоциации именно с учреждением, основанным этой уникальной парой. Эта талантливая пара — без преувеличения, национальное достояние саха. Они приблизили к народу народную музыку, дав новое современное дыхание старинным мелодиям, оживив звуки традиционных инструментов. Кроме, творческой, педагогической деятельности они ведут настоящую просветительскую, исследовательскую работу: ими написана книга по изучению музыкального наследия якутского народа, в которой даны сведения о музыкальных инструментах саха, об особенностях их изготовления и приемах игры на них. Во многом благодаря ей возник якутский феномен, о котором говорит вся страна. А недавно ее выступление опубликовано на известный во всем мире онлайн- платформе сообщество для распространения уникальных идей, которые могут сделать мир лучше.

Ответы отправляйте на sakhalife.ru@gmail.com с пометкой «Викторина «Угадайте известную личность». Ждем ваши ответы до 28 мая 2021 года.