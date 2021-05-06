Викторина «Цирк! Цирк! Цирк!»

SakhaLife.ru. Уважаемые читатели! Приглашаем вас принять участие в культурной викторине «Цирк! Цирк! Цирк!». Сроки викторины: с 6 мая до 13 мая 2021 года. Выиграет тот, кто правильно ответит на все вопросы первым. Победителю достанется ценный приз — Пригласительные билеты на цирковую сказку «Волшебная лампа». ВОПРОСЫ: Назовите полную дату основания Государственного цирка Якутии? От какой геометрической фигуры произошло слово «цирк»? В каком году цирку Якутии присвоено имя его основателей Марфы и Сергея Расторгуевых? Назовите имя первого профессионального иллюзиониста Якутии? В каком году состоялась презентация циркового представления «Тепло вечной мерзлоты»? Конферансье — это человек, который ведёт концерт, а как называют ведущего циркового представления? Назовите четверых северных животных, выступающих в Якутском цирке? В каком году состоялся первый Международный фестиваль детского циркового искусства «Мамонтенок»? Сколько поколений выпускников Пекинского международного колледжа искусств работает в Государственном цирке Якутии? Ежегодный праздник в цирке с участием Главы Республики Саха (Якутия)? Отправляйте ваши ответы на sakhalife.ru@gmail.com с пометкой ВИКТОРИНА. Укажите в письме ФИО, возраст и контактный телефон.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

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