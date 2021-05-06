06.05.2021
09:00
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Культура

Викторина «Цирк! Цирк! Цирк!»

SakhaLife.ru.

Уважаемые читатели!

Приглашаем вас принять участие в культурной викторине «Цирк! Цирк! Цирк!». 

Сроки викторины: с 6 мая до 13 мая 2021 года.

Выиграет тот, кто правильно ответит на все вопросы первым.

Победителю достанется ценный приз — Пригласительные билеты на цирковую сказку «Волшебная лампа».

ВОПРОСЫ:

  1. Назовите полную дату основания Государственного цирка Якутии?
  2. От какой геометрической фигуры произошло слово «цирк»?
  3. В каком году цирку Якутии присвоено имя его основателей Марфы и Сергея Расторгуевых?
  4. Назовите имя первого профессионального иллюзиониста Якутии?
  5. В каком году состоялась презентация циркового представления «Тепло вечной мерзлоты»?
  6. Конферансье — это человек, который ведёт концерт, а как называют ведущего циркового представления?
  7. Назовите четверых северных животных, выступающих в Якутском цирке?
  8. В каком году состоялся первый Международный фестиваль детского циркового искусства «Мамонтенок»?
  9. Сколько поколений выпускников Пекинского международного колледжа искусств работает в Государственном цирке Якутии?
  10. Ежегодный праздник в цирке с участием Главы Республики Саха (Якутия)?

Отправляйте ваши ответы на sakhalife.ru@gmail.com с пометкой ВИКТОРИНА.

Укажите в письме ФИО, возраст и контактный телефон.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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