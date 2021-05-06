Викторина «Цирк! Цирк! Цирк!»
Уважаемые читатели!
Приглашаем вас принять участие в культурной викторине «Цирк! Цирк! Цирк!».
Сроки викторины: с 6 мая до 13 мая 2021 года.
Выиграет тот, кто правильно ответит на все вопросы первым.
Победителю достанется ценный приз — Пригласительные билеты на цирковую сказку «Волшебная лампа».
ВОПРОСЫ:
- Назовите полную дату основания Государственного цирка Якутии?
- От какой геометрической фигуры произошло слово «цирк»?
- В каком году цирку Якутии присвоено имя его основателей Марфы и Сергея Расторгуевых?
- Назовите имя первого профессионального иллюзиониста Якутии?
- В каком году состоялась презентация циркового представления «Тепло вечной мерзлоты»?
- Конферансье — это человек, который ведёт концерт, а как называют ведущего циркового представления?
- Назовите четверых северных животных, выступающих в Якутском цирке?
- В каком году состоялся первый Международный фестиваль детского циркового искусства «Мамонтенок»?
- Сколько поколений выпускников Пекинского международного колледжа искусств работает в Государственном цирке Якутии?
- Ежегодный праздник в цирке с участием Главы Республики Саха (Якутия)?
Отправляйте ваши ответы на sakhalife.ru@gmail.com с пометкой ВИКТОРИНА.
Укажите в письме ФИО, возраст и контактный телефон.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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