Уруй! Айхал! Рассадин — чемпион Ярыгинского турнира! 💪🔥😍

Лидер якутской сборной Виктор РАССАДИН в финале международного турнира памяти Ивана Ярыгина встретился с мастером спорта международного класса Анзором ЗАКУЕВЫМ из Кабардино-Балкарии. Якутский борец в яркой схватке одержал волевую победу и завоевал золотую медаль, сообщает ЯСИА.

В первой встрече Виктор Рассадин (до 70 кг) со счетом 7:6 сразил чемпиона Европы Курбана ШИРАЕВА, этот поединок и стал своеобразным финалом для якутского борца. Затем во втором круге он уверенно победил представителя Казахстана Сырбаза ТАЛГАТА. В полуфинальной встрече якутянин встретился с Усманом ШАХГИРИЕВЫМ из Красноярска, но и здесь он не испытал особых трудностей, победив со счетом 6:1.

В финале Рассадину противостоял Арсен ЗАКУЕВ. Оба борца уже встречались на ковре лишь пару месяцев назад на турнире в Хасавюрте, тогда досрочная победа досталась якутскому борцу со счетом 11:1. Отметим, что Закуев знаком любителям борьбы республики своим выступлением на Кубке мира в Якутске в 2019 году в весе до 70 кг, тогда он провел две встречи, в которых одержал победы.

В финале на Ярыгинском турнире первый балл взял Рассадин предупреждением, затем сразу же совершил проход в ноги. Во втором периоде Закуев совершил бросок на четыре балла, Рассадин ответил удачным проходом и заработал еще четыре накатом, упрочив свое преимущество. В итоге финальная встреча завершилась со счетом 10:4 в пользу якутского борца, который впервые стал победителем Гран-при Ивана Ярыгина.

Соревнование являлось ключевым этапом для формирования сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в Будапеште в апреле. Напомним, что Виктор Рассадин в 2017 году становился бронзовым призером Ярыгинского турнира, а в прошлом году он завоевал серебряную награду. Сегодня он стал обладателем полного комплекта медалей крупного международного турнира памяти Ивана Ярыгина.