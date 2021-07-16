Виктор Рассадин поблагодарил Василия Николаева за поддержку

На днях состоялась встреча прославленного спортсмена, титулованного вольника, призера чемпионатов России, победителя международных турниров Виктора Рассадина и предпринимателя, общественника, председателя федерации стрельбы из лука, руководителя спортивного клуба «ХОТ-ОЙ» Василия Николаева @vasily_petrovich.

Виктор Рассадин поблагодарил Василия Николаева за систематическую поддержку и оказываемую помощь, за активный вклад в развитие вольной борьбы в регионе, привлечение людей к здоровому образу жизни и массовому спорту. Стороны также обсудили предстоящий тренировочный цикл и соревнования на различных уровнях. В данное время борец вольного стиля вылетел на спортивные сборы в город Владивосток.

Отметим, что меценат, руководитель группы компаний «Талакан» Василий Николаев уделяет большое внимание спорту высоких достижений, но при этом не оставил без внимания любителей, новичков спорта и в 2016 году по его инициативе открыт спортивный клуб «ХОТ-ОЙ». Основная цель любительского клуба вольной борьбы и хапсагая — привлечение и мотивация людей, и в особенности молодежи, к активным занятиям массовым спортом. В клубе занимаются члены и спортсмены из других спортивных клубов разных возрастов и уровней подготовки. Ежеквартально клуб организует турниры по хапсагаю среди любителей.