Виктор Рассадин о шансах на Кубке мира

Сегодня, 14 марта в аэропорту Якутска прибыли участники и гости предстоящего Кубка мира по вольной борьбе – сборные команды Грузии, Соединенных штатов Америки и России. Вместе с командой хозяев на родину прилетели и якутские борцы Арыйаан Тютрин и Виктор Рассадин, которым предстоит защищать честь сборной России на коврах Центра спортивной подготовки «Триумф».

В преддверии ответственного старта, корреспонденту «Спорт Якутии» удалось взять небольшое интервью у капитана сборной Виктора Рассадина:

« Настроение у нашей команды отличное, а настрой у всех – боевой. Летели шесть с половиной часов, но нам не привыкать (улыбается борец — прим.авт.). Я думаю, говорить о целях и задачах лишний раз не стоит. Все прекрасно понимают, какая может быть цель у команды, которая принимает Кубок мира.

Состав команды на Кубок мира главный тренер сборной Дзамболат Ильич Тедеев объявил 8 марта на заключительном этапе сборов в Сочи. Из якутской команды в сборную вошли Арыйаан Тютрин и я. Мы прошли несколько этапов проверок, участвовали на международном турнире в Болгарии и провели контрольные схватки во время сборов. По их итогам и была определена команда.

У нас в каждой весовой категории будут представлены по два борца, и кто именно выйдет на тот или иной поединок, будет решать непосредственно главный тренер команды. В моей весовой категории до 65 кг, например нас двое, я и чемпион Европы Гаджимурад Рашидов. Конечно, каждый борец, представляющий сборную, хочет бороться больше на турнире, и я не исключение. Тем более хотелось бы попробовать свои силы в схватках с сильными соперниками. Например, с чемпионом мира из Японии, но я слышал, что он не смог приехать в Якутск. Но в любом случае, конкуренция в нашем весе будет хорошая», — сказал Рассадин.