Виктор Рассадин будет оспаривать бронзовую награду

Виктор Рассадин завоевал бронзу рейтингового турнира UWW «Яшар Догу-2022». В Стамбуле завершился рейтинговый турнир Объединенного мира борьбы (UWW).

Для некоторых российских вольников данный старт стал этапом отбора на чемпионат Европы. В весе до 65 кг россияне встретились в финале — и Шамиль Мамедов на туше победил Загира Шахиева. В категории до 70 кг Виктор Рассадин в полуфинале уступил призеру чемпионатов мира из США Джеймсу Грину — Виктор занял третье место. Рамиз Гамзатов (до 61 кг) уступил в схватке 1/8 финала турку Ташу со счетом 0:12 и выбыл из борьбы за медали.

Всего на стамбульском ковре якутский борец провел четыре схватки. В первом круге Рассадин со счетом 4:1 победил узбекского борца Ахмедова. Во второй схватке Виктор предложил атакующую манеру борьбу против финалиста чемпионата мира и чемпиона Азии Эрназара Акматалиева – победа со счетом 12:7. В полуфинале якутянин вел поединок по очкам 2:1 с американцем Джеймсом Грин, но опытный вольник из США на последних секундах взял победные два балла и пробился в финал.

В схватке за бронзовую медаль Виктор Рассадин тушировал иранского борца Алиакбара Фазлихалили.

Рассадин будет оспаривать бронзовую награду, сообщает @sportyakutia.ru