Виктор Омуков освобожден от должности директора ГУП «ЖКХ РС(Я)»

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в своем профиле в Twitter, что Виктор Омуков освобожден от должности генерального директора ГУП «ЖКХ РС(Я)».

Причина — переход на другую работу.

Справка

Омуков В.В. родился 21 апреля 1965 года в селе Вилючан Сунтарского района Якутской АССР. Окончил в 1990 году Сибирский автомобильно-дорожный институт с квалификацией «инженер-механик». В 1996 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности: экономика и управление на предприятии».

В 1998-2008 годы – глава МР «Олекминский район».

В 2008-2009 годы – заместитель министра транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия).

В 2009-2011 годы – председатель Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по торговле и материально-техническим ресурсам.

В 2011-2014 годы – заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению ОАО «Алданзолото ГРК» (г.Алдан).

В 2014 году – исполняющий обязанности заместителя Руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

В 2014-2016 годы – заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

Омуков В.В. – заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетный гражданин Олекминского района.

С 2016 г. — генеральный директор ГУП «ЖКХ РС(Я)».