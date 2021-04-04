Виктор Михайлов о коллегах. Заключительный выпуск

Предлагаем заключительный выпуск об истории кафедры философии Якутского госуниверситета (ныне СВФУ им. М.К. Аммосова) 1970-х-2000-х годов от профессора, доктора философских наук — Виктора Даниловича Михайлова. Его рефлексивный вгляд остановится на образах Д.С. Макарова, Д.Е. Донского, Е.М. Махарова, В.В. Илларионова, Л.Г. Софронеева. Приятного просмотра! Полный рассказ профессора смотрите на youtube-канале «Alex Pudoff»

Фото: автора и из личного архива В.Д. Михайлова Источник: Алексей Пудов

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