Виктор Михайлов — философия согласия и мудрости

С 22 сентября 2022 года в календаре ярких событий Северо-Восточного федерального университета появится еще одна светлая дата – это общеуниверситетский праздник День согласия. День согласия – это праздник формирования и утверждения общности, способствующий социализации, а также передаче новому поколению студентов уникальных профессиональных и личностно-ориентированных знаний, ценностей от профессоров, выпускников, а также от студентов, магистрантов и аспирантов, имеющих значимые достижения.

Ценностно-смысловое содержание Дня согласия опирается на философию согласия Виктора Даниловича Михайлова.

Как научить рассуждать и говорить логически? Как развивать активное мышление? Как простым языком объяснить сложные философские понятия?

Этому учил ведущий профессор Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Михайлов Виктор Данилович. Доктор философских наук, почетный работник высшего профессионального образования, отличник просвещения Российской Федерации, заслуженный деятель науки Якутии, академик Академии духовности Республики Саха (Якутия), учитель учителей Республики Саха (Якутия) и общественный деятель. Виктор Данилович проработал в стенах родного университета более 40 лет, награжден высшим орденом СВФУ «Слава и Величие».

Ровно год назад, 22 сентября, ясным солнечным осенним днем пришла трагическая весть: «Во Владивостокской клинической больнице № 1 ушел из жизни после непродолжительной тяжелой болезни Виктор Данилович Михайлов». Не стало любимого папы, дедушки, брата, дяди, коллеги, мудрого учителя и наставника.

У Виктора Даниловича впереди столько планов было. Всего два месяца назад, отмечая свой 75-летний юбилей, он говорил о том, что должен написать книгу о своих одноклассниках, коллегах, о своей малой родине, внести предложения в концепции воспитания и образования, записать курс онлайн лекций по философии для магистрантов. С сентября 2021 Виктор Данилович должен был стать ведущим проекта СВФУ «Наш профессор». Он уже составил список профессоров и вопросы для интервью. Задумкой передачи был диалог профессора с профессором.

Но на письменном столе так и остался лежать рукописный план на август: статья про Мординова А.Е., статья про Ленина В.И., участие в активе СВФУ 31 августа 2021 года, первая лекция из курса онлайн лекций. Первого сентября по заранее согласованному расписанию Виктора Даниловича ждали магистранты, радуясь новой встрече с любимым преподавателем.

Весть быстро передавалась по социальным сетям. Никто не мог поверить: «Неужели, это правда? Не может быть!». Ведь буквально вчера видели энергичную походку Виктора Даниловича, слышали его хорошо поставленный голос, писали ему сообщения, ждали от него ободряющей улыбки и поддерживающего взгляда. Новость стала шоком не только для родных, коллег и знакомых, но даже для тех, кто лично не знал Виктора Даниловича.

На протяжении всей своей трудовой деятельности Виктор Данилович сочетал преподавательскую деятельность с научно-исследовательской и общественной работой. Виктор Данилович много выступал по радио и телевидению на якутском, русском языках, публиковался в газетах, журналах, выступал перед учителями. А главным своим делом считал преподавание философии в родном университете .

«В середине 20 века мир перешел к антропологической парадигме обучения и воспитания. На первый план вышла задача: научить человека учиться, пользоваться знаниями и умениями», — подчеркивал Виктор Данилович.

Обладая природным тактом и деликатностью, высокими духовными качествами, он всегда был авторитетом в семье, на кафедре, в университете и в родной республике. Он был открыт к людям.

«Открытость — это важное качество для преподавателя, студента и работника, особенно в век технологий и Интернета. Есть обучающие системы, записанные онлайн лекции, на все вопросы можно найти ответы. В чем же заключается роль преподавателя, профессора на занятиях? Есть две роли современного преподавателя: тьютора и фасилитатора. Роль тьютора быть наставников, навигатором в мире информации. А у фасилитатора задача раскрывать способности, это и есть ключевая миссия педагога», — говорил Виктор Данилович.

Виктор Данилович обладал энциклопедическими знаниями, высокой культурой мышления, глубокими профессиональными знаниями предмета разговора. Умел ясно, последовательно, аргументировано вести беседу-рассуждение. Показывал собственным примером, что философия учит осознанно делать шаги и принимать решения, чтобы не просто накапливать опыт для себя, но и быть примером для других. На своих выступлениях и лекциях приводил яркие и образные ситуации из своей жизни.

Виктор Данилович вспоминал, как впервые увидел любовь всей своей жизни, свою драгоценную Тамару. Еще до поступления в университет впервые увидел ее среди абитуриентов. Тамара была заметна своим обаянием прирожденного лидера-заводилы, в ней через край бурлила энергия организатора. Виктор поступал после службы в армии, а Тамара после обучения в педагогическом колледже. Набрав очень высокие баллы, группа абитуриентов-стажников, не дожидаясь зачисления, по просьбе деканата выехала в Красносельский район Ленинградской области на сельскохозяйственные работы. Тамара и Виктор попали в одну бригаду. Тамара заряжала своей энергией всех вокруг, и покорила сердце молодого человека. «Важна искорка, которая направляет нас в жизни», — говорил Виктор Данилович.

Как вспоминали Виктор и Тамара, учеба каждый день начиналась с 8 часов утра до 14 часов 30 минут, а затем они сразу же шли в библиотеку. В 70-ые годы читальные залы Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина располагались на набережной Фонтанки недалеко от Невского проспекта. В этой библиотеке был самый богатый фонд. Сейчас библиотека является объектом национального наследия и составляет историческое и культурное достояние народов России. Это одна из крупнейших библиотек мира, вторая по величине фондов в Российской Федерации. Можно представить тягу к знаниям двух будущих философов, которые читали очень много и быстро.

«Страшно, когда посягают на умение или любовь к чтению. Без чтения человек звереет. Мы удивляемся, когда встречаем новости про разные преступления – так сказывается дефицит чтения» – объяснял Виктор Данилович.

Виктор Данилович следовал словам древнегреческого философа Платона: «Не слова и не звук голоса составляют славу оратора, но направление его политики (мировоззрения)». В городе на Неве, в горах Алтая, в просторах Якутии произошло становление мировоззрения философии согласия Виктора Даниловича и философии труда Тамары Михайловны.

Тамара Михайловна была доктором философских наук, профессором, почетным работником высшего образования Российской Федерации, стояла у истоков подготовки управленцев в Финансово-экономическом институте, становления факультета довузовского образования и подготовки (ФДОП) в ЯГУ. Начатые проекты и гранты, заведование кафедрой социологии, руководство факультетом, авторские лекции, экспериментальные классы в школах города — планов на 10 лет вперед. Но, в одночасье, в феврале 2001 года Тамары Михайловны не стало…

Древнегреческий философ Диоген говорил: «Отцы и дети не должны дожидаться просьбы друг от друга, а должны предупредительно давать потребное друг другу, причем первенство принадлежит отцу». Это был принцип Виктора Даниловича во всем быть примером, окружать заботой, знать потребности других.

«Как педагог с большим стажем поделюсь наблюдениями, какие свойства и качества в современных условиях наиболее востребованы. Это – мобильность, обучаемость, креативность, коммуникабельность, отзывчивость. Последнее включает в себя множество нравственных качеств: совестливость, порядочность, патриотизм, гражданственность», — делился профессор.

Виктор Данилович подчеркивал: «Философия является для современного человека инструментом познания мира через самого себя, возможностью заглянуть через себя и искать ответы на вопросы внешнего мира, развивая себя изнутри». Онсформулировал парадигмальный характер философии согласия: «Согласие ориентирует мышление на стремление понять противоборствующую сторону, признать ее интересы такими же законными, как свои собственные, найти выход, где не было бы побежденных, а выиграли бы все. Философия согласия – стиль мышления, определяемая высоким гуманизмом, бескорыстием, самоограничением, самопожертвованием в обществе».

По этим мудрым принципам жил, учил и творил философ Виктор Данилович Михайлов.

Анна Викторовна Михайлова, к.э.н. зав. кафедры социологии и управления персоналом

Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета

им. М.К. Аммосова