Виктор Лебедев вышел на работу

И представил нового директора Ленской нефтебазы

Генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор ЛЕБЕДЕВ представил коллективу Ленской нефтебазы нового руководителя Павла СИЗЫХ, который до назначения работал начальником отдела эксплуатации и технического развития нефтебазового хозяйства и АЗС компании, сообщает пресс-служба предприятия.

Павел Сизых имеет высшее техническое образования. В системе АО «Саханефтегазсбыт» работает 23 года. После службы в армии пришел на Якутскую нефтебазу работать в сфере обеспечения безопасности, затем получив профильное образование стал машинистом оборудования, далее инженером промтехбезопасности. Продолжительное время работал главным инженером Ленской нефтебазы.

На встрече с коллективом торжественно проводили предыдущего директора нефтебазы Ивана ВРУБЛЕВСКОГО на заслуженный отдых.

«Хочу выразить большую благодарность за нашу совместную работы. Вы многое сделали для развития Ленской нефтебазы и компании», – подчеркнул Виктор Лебедев и вручил ведомственную награду.

Ленская нефтебаза является одним из крупных подразделений в структуре компании. Филиал обеспечивает необходимым количеством нефтепродуктов весь западный регион республики, перерабатывает нефтепродукты акционерной компании «АЛРОСА». В состав нефтебазы входят автозаправочные станции в городах Мирный, Ленск, Удачный, посёлках Айхал, Чернышевск, КАЗС в посёлке Витим, селе Оленёк, химико-аналитическая лаборатория нефтепродуктов.

Отметим, что в компании практикуется ротация кадров. Горизонтальное перемещение внутри предприятия позволяет специалистам получать новые компетенции, развивать профессиональные навыки и продвигаться по карьерной лестнице, сообщает пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт».

Напомним, что после скандала, разгоревшегося 19 декабря 2019 года на предприятии, когда СМИ сообщили о том, что Виктор Лебедев избил на работе подчиненного, было возбуждено уголовное дело, а гендиректор вскоре ушел в отпуск. И вот теперь стало известно, что Виктор Лебедев вновь вышел на работу.